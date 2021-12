Corpo de Setaro é sepultado e professor recebe homenagens

Amigos, familiares, alunos e colegas de profissão se despediram nesta sexta-feira, 11, do crítico de cinema e professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/Ufba), André Setaro, morto na última quinta-feira, 10, vítima de um infarto do miocárdio. O sepultamento foi realizado no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação.

Apontado como uma pessoa inteligente, generosa e irônica, Setaro era amante da boemia, que fazia questão de ressaltar em suas redes sociais. A forma como encarava a vida inspirou o clima do enterro: as lágrimas deram lugar à exaltação do legado cultural e de suas inúmeras histórias.

"Ele era um verdadeiro crítico, que não fazia média com ninguém e por isso focava suas lentes nas partes negativas dos filmes. É uma perda irreparável", descreve o irmão João Setaro.

"Incrível e genial. Fomos casados na década de 1970, época em que fiz uma grande viagem ao campo da cultura e do cinema. Ele era meu melhor amigo e ainda formávamos uma grande família", destaca a artista plástica Ediane do Monte. "Nos tornamos amigos e começamos a usar bengala ao mesmo tempo, o que virou uma brincadeira dele", completa o fotógrafo Dieter Neander, atual marido de Ediane.

Além de publicar críticas em diferentes jornais, sites e revistas - foi colunista do jornal Tribuna da Bahia, escrevia para o Terra Magazine e possuía um blog sobre cinema -, Setaro era professor adjunto da Facom há 35 anos. Sua relação com os estudantes ultrapassava o âmbito acadêmico, fato comprovado pelo grande número de alunos e ex-alunos presentes no enterro.

"Ele sempre foi muito querido e tinha uma forma própria de dar aula, com um senso de humor incrível. Ao mesmo tempo era uma pessoa séria, que gostava muito do cinema europeu, como os diretores (Ingmar) Bergman e (Michelangelo) Antonioni. Quando você estuda com ele, muda seu olhar e a sensibilidade em relação ao cinema", pontua o jornalista Mateus Ribeiro, aluno do crítico na década de 1990.

Natural do Rio de Janeiro, Setaro se formou em Direito na Ufba e atuava como crítico desde 1974. "Fomos colegas no curso de Walter da Silveira e amigos durante 40 anos. No início, ele queria ser cineasta, mas enveredou pela crítica. Ele era um bom polemista, mas não gostava de briga", ressalta o cineasta José Walter Lima.

A cerimônia de sepultamento do corpo de André Setaro foi marcada por muitas homenagens, aplausos e, na hora do adeus, uma expressão que ele estava acostumado a ouvir: Bravo!

adblock ativo