Corpo de Sante Scaldaferri é sepultado em Salvador

O corpo do artista plástico Sante Scaldaferri foi enterrado na tarde desta segunda-feira, 16, no Cemitério Campo Santo, bairro da Federação, em Salvador. Baiano, Scaldaferri faleceu aos 88 anos na noite de domingo, 15, decorrente de falência renal.

Familiares, amigos e outros artistas estiveram presentes para se despedir do pintor. O escultor Tatti Moreno foi uma das pessoas a prestarem a última homenagem. Para ele, Scaldaferri influenciou gerações.

"Além de ser uma perda enorme para mim - pois era um grande amigo -, é uma perda brutal para a arte. Sante foi quem descontou a dor do nordestino, dando os recados verdadeiros e retratando as problemáticas em sua arte", pontuou Moreno.

Emocionada, a escritora Aninha Franco correlacionou a perda do artista com a extinção do Ministério da Cultura e comparou a maneira pela qual Scaldaferri conduzia suas obras à escrita de Jorge Amado e Gregório de Mattos.

"Sante era um artista de sotaque autêntico. O traço dele é baiano. Ele sempre teve a assinatura nacional. Olhar para seus quadros é como ver Gregório e Jorge escreverem. E seu decesso veio num momento em que a cultura brasileira pede socorro", descreveu Franco.

Luto nas artes plásticas

Considerado um expoente das artes na Bahia, Scaldaferri deixa como legado uma obra formada por pinturas vanguardistas que tiveram como maior inspiração a cultura popular nordestina. Para a família dele, fica muito mais que isso.

"Ele deixou para a gente o ensinamento de valorização da cultura. Ele sempre nos mostrou a importância da arte em nossas vidas", disse a sobrinha de Scaldaferri, Fernanda Mendonça.

E para enaltecer tudo o que o artista construiu ao longo da vida, a intenção da família é, futuramente, ter um espaço dedicado a salvaguardar sua obra. "Ele já tinha a intensão de fazer isso. Vamos conversar com as autoridades para ver a viabilidade", revelou Fernanda.

Repercussão

A morte de Sante Scaldaferri comoveu o meio cultural baiano. A importância de sua obra foi lembrada por personalidades e autoridades.

"Sante foi um artista que buscou na cultura popular a fonte da sua inspiração. E de uma maneira expressiva, como poucos no Brasil. Perdemos um dos representantes maiores da nossa cultura", lamentou o secretário de Cultura da Bahia, Jorge Portugal, que trabalhou ao lado de Scaldaferri no Conselho Estadual de Cultura por oito anos.

O diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, chamou a atenção para a personalidade da obra de Scaldaferri. "Ele se destacou entre os artistas de sua geração ao criar uma identidade muito particular na abordagem de temas regionais que, na força dos seus pincéis, se transformavam em obras universais, observou.

"Uma figura que participou ativamente dos acontecimento da arte nos últimos 60 anos e esteve presente em todas as grande manifestações baianas das artes visuais", acrescentou o diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), Zové Giudice, que atualmente abriga três obras do artista na mostra O Modernismo Brasileiro e o Viés Baiano.

Por meio do Facebook, o jornalista e poeta Florisvaldo Mattos, amigo desde a época da chamada "Geração MAPA", também deu seu adeus.

"Mal acordo, recebo a triste notícia do desaparecimento do artista plástico Sante Scaldaferri, um dos maiores destaques de minha geração", escreveu, além de postar um texto que publicou sobre o artista no antigo Caderno Cultural de A TARDE.

O prefeito de Salvador, ACM Neto, também divulgou nota destacando a contribuição de Sante Scaldaferri para a cultura na capital baiana.

Livro

O jornalista e amigo de Scaldaferri, Cláudio Leal, revelou a existência de um livro escrito, porém não divulgado pelo artista. Trata-se de uma narração sobre o período em que ele foi assistente de Lina Bo Bardi no MAM.

"Ele vinha fazendo isso já há mais de seis anos. Não chegou a falar com alguma editora. Ele ia fazer isso agora, mas infelizmente morreu antes. É um livro incrível e ele gostaria de vê-lo sendo lançado", disse Leal.

*Colaborou Itana Silva

