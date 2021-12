Corpo de professora de balé morta em acidente é sepultado

“A gente quer que a Justiça seja feita. Precisamos da imprensa para que esse não seja mais um caso que vai compor as estatísticas de trânsito”, disse a assistente de qualidade Ana Carolina Assis de Almeida, de 36 anos, durante o velório do corpo da prima, a professora de balé Geovanna Alves Lemos, 41, que morreu após um acidente de trânsito na quinta-feira, 15.

A moto na qual a professora estava sendo conduzida, uma Yamaha YBR 125, foi atingida pelo carro Kia Sportage, conduzido pela médica Rute Nunes Oliveira Queiróz, 49, na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), na Pituba, em Salvador.

A médica foi presa em flagrante por homicídio culposo – quando não há intenção de matar –, mas foi liberada horas após pagar fiança.

O corpo da professora foi sepultado na tarde desta sexta, 16, no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação. Além do desejo de que a morte de Geovanna não seja mais um número, a cerimônia foi marcada pelo sentimento de incredulidade entre os presentes.

Homenagem

“Todo mundo está abalado. Ontem (quinta-feira), precisei levar uma funcionária ao hospital. Ela desmaiou na hora em que soube o que tinha acontecido. Geovanna era uma pessoa excelente. Eu a recebia todos os dias quando ela chegava para dar aulas”, afirmou Ruiter Nascimento, 46, segurança da Ebateca Escola de Ballet, uma das três instituições onde Geovanna dava aulas.

A filha de 10 anos do aposentado Gilson Lima, 53, foi aluna de Geovanna em 2017. A menina gostava tanto da professora que deu o nome dela a uma de suas bonecas: “Minha filha passou a noite toda chorando”.

