Corpo de policial rodoviário morto em bar é enterrado

Foi sepultado neste sábado, 24, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, o corpo do policial rodoviário federal Hamilton Safira Andrade Segundo, de 41 anos. Ele foi baleado e morto durante um tumulto envolvendo um policial militar em um bar de Euclides da Cunha, a 334 km de Salvador.

Hamilton foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, mas não resistiu aos ferimentos e já chegou ao local sem vida.

Já o policial militar Ubiratan dos Santos Borges, de 33 anos, que também estava no local, foi atingido por quatro disparos. Ele passou por cirurgia e segue internado em estado grave no mesmo hospital.

Segundo informações de testemunhas, o policial militar estava em um carro próximo ao bar, quando se envolveu em uma briga com um homem que estaria bêbado. Ele teria agredido com um soco o outro rapaz, que caiu. Neste momento, um promotor de Justiça, que estava com Hamilton, foi ao socorro do homem e o PRF começou a atirar, acertando o PM. No revide, Ubiratan conseguiu pegar a arma no carro e atirou contra Hamilton. O promotor teve o carro queimado após o desfecho.

A polícia vai analisar as imagens das câmeras de segurança das proximidades do estabelecimento e realizar uma perícia no veículo incendiado para tentar esclarecer a situação.

adblock ativo