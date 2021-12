Corpo de PM morto em teste será enterrado em Valença

O corpo do soldado Manoel dos Reis Freitas Júnior, de 34 anos, morto na noite desta terça-feira, 17, no Hospital Aeroporto, será velado com honras militares na cidade de Valença (distante 272km de Salvador). O sepultamento acontece no cemitério da cidade, a partir das 10h desta quinta-feira, 19, de acordo com o departamento de comunicação da Polícia Militar da Bahia.

Manoel dos Reis passou mal durante uma prova do Teste de Habilidade Específica (THE) do Curso de Operações Policiais Especiais (Copes) realizado no Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM), na segunda-feira, 16. Ainda não há informações sobre a causa da morte do soldado.

Além de Manoel, outros três soldados também passaram mal na prova. Segundo a polícia, Luciano Fiuza de Santana, de 29 anos, lotado no 12º Batalhão, encontra-se internado e seu estado de saúde foi considerado gravíssimo pela equipe médica.

Também está internado o tenente Joserrise Mesquita de Barros Nascimento, 30, da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Cerrado. Apesar de seu estado de saúde ser considerado grave, a equipe médica informou que seu quadro de saúde é estável.

Paulo David Capinam da Silva Pedro, 26, da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM ) Itinga, tem previsão de alta médica ainda para esta quarta, 18.

