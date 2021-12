Corpo de PM morto em Cosme de Farias é enterrado nesta sexta

Foi sob clima de comoção que o corpo do PM Luís Fernando de Castro Andrade, 33 anos, foi sepultado nesta tarde no Cemitério Bosque da Paz, na Av. Aliomar Baleiro. O policial foi morto após ser baleado em uma troca de tiros contra bandidos, por volta das 17h30 de quinta-feira, 2, em Cosme de Farias.

Segundo informação do comandante da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, o crime aconteceu quando uma viatura do Núcleo de Inteligência (NI) da Rondesp Atlântico fazia uma operação no bairro. Os policiais avistaram três homens armados e pararam a viatura para abordá-los.

Quando os PMs desceram do veículo, os bandidos atiraram. Durante a troca de tiros, Luís foi atingido no peito e antebraço esquerdos. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas já chegou sem sinais vitais. Os criminosos conseguiram fugir após a ação.

Suspeito de matar PM é morto

Por volta das 23 horas desta quinta, policiais militares da Rondesp Atlântico fizeram rondas no Alto do Cruzeiro, no bairro de Cosme de Farias, após receberem denúncias de que o suspeito de ter assassinado o soldado Luís encontrava-se na localidade.

De acordo com a PM, os policiais foram recebidos a tiros. E no revide, Flávio de Oliveira Santos, suspeito de ser o autor do homicídio, foi atingido e encaminhado para o HGE, onde morreu. Um soldado da Rondesp também foi atingido. Ele também foi encaminhado ao HGE, onde foi medicado e liberado.

Junto com Flávio foram apreendidos um revólver calibre 38, seis munições, três deflagradas e três intactas, cinco celulares e um relógio. O material foi apresentado na Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa.

