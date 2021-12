Corpo de PM morto em assalto em Maceió é velado em Salvador

O corpo do policial militar Gutemberg Sacramento de Araújo Filho, 28 anos, morto em assalto no último sábado, 27, em Maceió, está sendo velado no cemitério Bosque da Paz, em Salvador, na manhã deste domingo, 28.

A família da vítima aguarda a chegada de uma tia do soldado que mora no exterior, por isso, o sepultamento de Gutemberg está marcado para ocorrer às 10h desta segunda-feira, 29.

O suspeito de ter cometido o latrocínio, roubo seguido de morte, foi preso no bairro do Mutange ainda na noite de sábado, 27, pela polícia militar de Maceió, em Alagoas, e ainda não teve a identidade divulgada.

Uma das câmeras de segurança de um imóvel na rua Desportista Humberto Guimarães, localizado na praia Ponta Verde, em Maceió, registrou o momento do assalto:

