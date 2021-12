O corpo do piloto André Textor, 30 anos, que morreu durante uma apresentação próximo ao Farol da Barra, no sábado, 31, foi enterrado na manhã desta segunda-feira, 2, no cemitério de Rio Verde, em Goiás. Sob chuva, amigos e familiares de Textor comparecem para prestar as últimas homenagens.



Antes do sepultamento, foi realizada uma oração e em seguida os presentes deram um salva de palmas. O caixão foi sepultado com uma bandeira do Brasil. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) levou o corpo de Textor para cidade onde morava.

Textor deixa filha de 2 anos e mulher, grávida do segundo filho. Em seu perfil no Instagram, Tiago Textor lamentou a morte do irmão: "Obrigado pelos tantos ensinamentos, pelas experiências e momentos e, principalmente, pelos voos maravilhosos ao teu lado".

Acidente



André comandava o avião que caiu no mar durante apresentação na Barra. Ele foi resgatado por mergulhadores do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e levado para o Hospital Português, mas não resistiu aos ferimentos.



O piloto fazia parte da esquadrilha civil Textor Air Show, de Goiás. Além de Andre, a equipe era formada por seu pai e irmão.



Muitas pessoas que assistiam a apresentação da esquadrilha viram o momento da queda do avião e acompanharam de perto o momento em que os Bombeiros prestavam socorro ao piloto.

Da Redação Corpo de piloto que morreu na Barra é enterrado em Goiás

Destroços

Na manhã de domingo, um grupo de mergulhadores localizou os destroços do avião. As buscas foram iniciadas por volta das 7h. A aeronave PR-ZVX, modelo Slick 540, só foi encontrada às 10h, a 11 metros de profundidade e cerca de 550 metros de distância da praia.

Nesta segunda, o Corpo de Bombeiros deverá realizar a operação de reflutuagem da aeronave. A ação é necessária porque os destroços colocam em risco a navegação no local. A perícia também deverá ser iniciada nesta segunda.

Segundo a Aeronáutica, as causas do acidente ainda são desconhecidas, mas a FAB informa que a Aeronáutica já iniciou as investigações para apurar a colisão.

adblock ativo