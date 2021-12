Corpo de Padre Pinto é enterrado em Salvador

O corpo do padre José de Souza Pinto, conhecido como Padre Pinto, foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 5, no cemitério Terceira Ordem de São Francisco, na Baixa de Quintas, em Salvador.

Antes do sepultamento, que contou a presença de dezenas de fiéis, uma missa foi realizada na Paróquia São Caetano da Divina Providência, no bairro do São Caetano,

Ele, que tinha 72 anos, estava internado no Hospital Jorge Valente, localizado na avenida Garibaldi, desde a quarta, 3, e morreu na quinta, 4.

Responsável pela revitalização da Festa de Reis da Paróquia da Lapinha, Padre Pinto era bailarino, artista plástico e atuava como vigário na Paróquia São Caetano da Divina Providência, na capital baiana.

O sacerdote também ficou conhecido por atitudes polêmicas, como beijar o cantor Caetano Veloso e rezar missas vestido de índio e com roupas de candomblé.

Religiosos prestaram as últimas homenagens ao sacerdote (Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE)

