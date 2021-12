Corpo de Nira Guerreira será sepultado na tarde desta terça

O corpo da cantora Nira Guerreira, a 'rainha do arrocha', será sepultado nesta terça-feira, 10, às 16h, no cemitério Bosque da Paz, no bairro Nova Brasília. A artista Tenilra Menezes da Silva estava com 56 anos e lutava contra um câncer de pulmão. Ela morreu nesta segunda, 9, no Hospital Artistides Maltez, onde estava internada desde o último sábado, 7.

Nascida no bairro de Marechal Rondon, a artista ganhou destaque no cenário musical cantando seresta. Mas foi como precursora do arrocha que levou os prêmios de melhor da semana, mês e ano no programa de calouros “Vacilou, Dançou”, na TV Itapoan. De lá para cá, foram mais de 50 discos promocionais ao longo de 26 anos de carreira.

Nas eleições de 2016, Nira se candidatou a vereadora de Salvador, pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN), recebeu 170 votos, mas não foi eleita.

Shows

Atualmente, ela seguia se apresentando em casas de shows da capital baiana. O último show foi em fevereiro deste ano, antes do Carnaval.

