Corpo de mulher que se afogou no Dique é resgatado

O corpo da mulher que se afogou enquanto nadava no Dique do Tororó neste domingo, 10, foi localizado por pessoas que passavam pelo local na manhã desta segunda-feira, 11.

Bruner Silva Santana, 30 anos, que está no Dique desde as 6h30, afirmou ao Portal A TARDE que o corpo é da irmã dele, Janai Silva Santana, 28 anos. Ele informou ainda que a irmã estava sumida desde as 13h30 deste domingo.

O irmão da vítima acredita que ela cometeu suicídio. "Ela lutava contra uma depressão há três anos e já tinha tentado se matar outras vezes", disse.

Por volta das 9h30, homens do Corpo de Bombeiros chegaram ao Dique e iniciaram o resgate do corpo da mulher. O procedimento durou pouco mais de 20 minutos.

Resgate durou pouco mais de 20 minutos (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Segundo testemunhas, o corpo emergiu por volta das 5h desta segunda. As buscas foram iniciadas no domingo, 10, e aconteceram até as 17h30.

Pessoas que passavam pelo local disseram à polícia que a mulher começou a bater com os braços na água, pedindo socorro, na tarde deste domingo.

Ainda conforme as testemunhas, dois homens entraram no Dique na tentativa de encontrar a vítima, mas não conseguiram.

adblock ativo