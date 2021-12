Corpo de mulher morta pelo tio é sepultado em Salvador

O corpo da empresária Luciana Augusta Teixeira Lustosa Machado, de 34 anos, foi enterrado, às 17h desta quarta-feira, 3, no Cemitério Jardim da Saudade. A família aguardava a chegada do marido dela, que estava nos Estados Unidos, onde o casal morava com as duas filhas, uma de 4 e outra de 8 anos.

A irmã dela, a nutricionista Sílvia Augusta Teixeira Lustosa, 31, também agredida, teve alta médica do Hospital São Rafael nesta quarta e esteve no sepultamento. Abalada, precisou ser amparada por parentes.

Uma prima do marido de Luciana falou com a imprensa, mas informou que a família não daria entrevistas. Segundo ela, as filhas de Luciana não participaram do sepultamento porque ainda não foram informadas da morte da mãe.

Conforme o delegado Joelson Reis, titular da Delegacia de Lauro de Freitas (23ª DT), Silvia prestou queixa contra o tio nesta quarta, por difamação. "Na ocorrência, também consta que Luciana foi xingada pelo tio", disse, afirmando que Silvia foi à delegacia acompanhada da irmã e do marido, o advogado Luís Fábio Santana. Foi Fábio quem golpeou Marco Antônio com uma cadeira, na cabeça, para interromper as agressões contra as irmãs, segundo a polícia.

Prisão preventiva

O delegado já solicitou a prisão preventiva do comerciante Marco Antônio Teixeira Costa, suspeito de ter esfaqueado duas sobrinhas durante uma reunião para discutir a administração da pensão de R$ 14 mil recebida pela mãe dele, Mariá Teixeira dos Santos, 78. "Foi solicitada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva", disse o delegado.

O crime ocorreu na noite da última segunda, na casa de Mariá, na Rua do Arpoador, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas. Luciana foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe e o padastro das vítimas foram ouvidas nesta quarta pela manhã na delegacia. "Os depoimentos confirmaram o que desencadeou a fúria do agressor", afirmou o delegado, que nesta quinta pretende ouvir Sílvia, a proprietária do imóvel - que teria presenciado o crime, a cuidadora, a enfermeira e dois irmãos da idosa, Marivaldo e Marilene, que também não estavam presentes na reunião.

Até a noite desta quarta, Marco permanecia internado na UTI do Hospital Salvador, que não divulgou informações sobre o seu estado de saúde. Diferentemente do que foi divulgado na terça pela assessoria da Sesab, ele não foi transferido para o Hospital Evangélico da Bahia. Até a manhã desta quarta, esteve internado no Hospital Menandro de Farias, cuja direção, informou a Sesab, comunicou a transferência dele para o Hospital Salvador.

