Corpo de mulher é encontrado na 'Prainha do Lobato'

Um corpo de uma mulher foi encontrado por salva-vidas nesta sexta-feira, 13, por volta das 6h50, na 'Prainha do Lobato', localizada na avenida Afrânio Peixoto, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), uma viatura da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi ao local para fazer o isolamento da área. Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foram acionados para fazer a remoção do corpo.

Não há informações sobre a identidade da mulher. A Polícia Civil investigará o crime.

