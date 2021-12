Corpo de mulher é encontrado em apartamento de PM na Pituba

Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira, 22, em uma apartamento localizado no bairro da Pituba, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, a residência onde o corpo foi localizado pertence a um capitão da reserva da PM.

Ainda conforme o órgão, uma viatura da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (13ª CIPM) foi encaminhada até o local para atender a ocorrência de arma de fogo. Chegando lá, os policiais encontraram o dono do apartamento. Após entrar em um dos quartos do imóvel, a guarnição encontrou a vítima, que não teve a identidade revelada. Segundo a PM, o capitão teria um relacionamento com ela. Por fim, o local foi isolado para perícia e remoção do corpo.

De acordo com a Polícia Civil (PC), que investiga o caso, uma equipe da 16ª Delegacia Territorial (DT/ Pituba) foi acionada para atender ocorrência relacionada à morte de Vanessa Andréia Figueiredo, de 29 anos, que teve o corpo encontrado com marca de tiro, no apartamento do namorado, na rua João Bião de Cerqueira. Conforme informações iniciais, uma pistola foi encontrada ao lado da mulher.

Quatro pinos plásticos, usados para acondicionamento de cocaína, também estavam no imóvel. A principal linha de investigação é a de suicídio. Testemunhas estão sendo ouvidas na delegacia da Pituba. Laudos periciais irão contribuir para a elucidação do fato.

