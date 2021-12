Corpo de mulher é encontrado boiando na praia do Porto da Barra

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na manhã deste sábado, 22, na praia do Porto da Barra, em Salvador. O corpo foi avistado boiando no mar e retirado por equipes do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros (Gmar) e do Salvamar.

A mulher foi avistada na água por meio de imagens do sistema de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). O Corpo de bombeiros não soube informar se a ela foi vítima de um afogamento.

O corpo foi removido do local, por volta das 10h, por equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo