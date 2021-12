Corpo de mototaxista atingindo por caminhão é enterrado

O corpo do mototaxista Fabrício Alves dos Santos, 28 anos, foi enterrado nesta quinta-feira, 9, no cemitério municipal de Periperi, em Salvador. Ele morreu após ser atingido por um caminhão no bairro de Praia Grande. Amigos e familiares, muito comovidos, estiveram presentes ao velório.

Mototaxistas colegas de Fabrício fizeram uma homenagem com um buzinaço na chegada ao cemitério.

O corpo da outra vítima fatal do acidente, Roque Mário de Jesus, 40 anos, continua no Instituto Médico Legal esperando liberação. O homem estava na garupa da moto de Fabrício.

Acidente

O acidente ocorreu na Rua Pedro Lopes, na manhã da quarta-feira, 8. Além de atingir os dois homens, o caminhão ainda invadiu uma residência e deixou outras seis pessoas feridas.

Entre os seis feridos no acidente estão o motorista do caminhão, um ajudante que estava com ele. Os ocupantes do caminhão chegaram a ficar presos às ferragens. Todos os feridos foram socorridos pelo Samu para hospitais.

Equipes do Salvar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também foram para o local. Na casa atingida pelo veículo funcionava um bar. Com o impacto da batida, o telhado do imóvel caiu. A frente da casa e o caminhão envolvido no acidente ficaram destruídos.

