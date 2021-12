Corpo de Monsenhor Gaspar Sadoc é velado em igreja na Graça

O corpo do Monsenhor Gaspar Sadoc da Natividade, que morreu na noite desta quinta-feira, 22, é velado na Igreja de Nossa Senhora da Vitória, na Graça, na manhã desta sexta-feira, 23. Desde o início do dia, fiéis prestam a última homenagem ao religioso.

Uma santa missa será celebrada, às 15 horas, pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Em seguida, o corpo dele será sepultado no Cemitério Campo Santo, na Federação.

Monsenhor Gaspar Sadoc morreu em casa, na Vitória, após se sentir mal. Ele chegou a ser atendido por uma equipe médica, mas não resistiu. O religioso morreu aos 100 anos. Destes, 75 anos foram dedicados ao sacerdócio.

Vida religiosa

A formação religiosa do sacerdote nascido em Santo Amaro da Purificação começou no Seminário de Santa Tereza (atual Museu de Arte Sacra), quando ainda tinha 12 anos. Depois de ordenado, em 1941, foi o primeiro vigário da Paróquia de São Cosme e São Damião, no bairro da Liberdade.

A partir de 1951, atuou na paróquia de Cristo Rei e São Judas Tadeu, na Baixa de Quintas, onde foi um dos responsáveis pela construção do templo, e, por fim, foi para a Paróquia de Nossa Senhora da Vitória, onde atuou de 1968 até 2002 e tem o título de pároco emérito.

Foi lá que o padre Sadoc ampliou e consolidou o trabalho social com a instalação do Centro Médico-Odontológico Esmeralda da Natividade (em homenagem à sua mãe), a criação da Feira da Fraternidade, da Creche-escola Nossa Senhora da Vitória e também da Casa dos Padres, para amparar sacerdotes enfermos.

