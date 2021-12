Corpo de marido de Nem Gorda é sepultado em Periperi

O corpo do companheiro da traficante Nem Gorda, Alex Brito das Neves, o Grilinho, 26 anos, foi sepultado na manhã desta quinta-feira, 10, no cemitério de Periperi, em Salvador. Alex foi morto a tiros em Paripe nesta terça-feira, 8, ao ser atingido nas pernas, braço, costas e genitália.

Cerca de 20 pessoas compareceram ao enterro. Nenhuma delas quis falar com a reportagem de A TARDE que esteve no local. Já Nem Gorda, que está presa no Presídio Feminino, situado no Complexo Penitenciário do Estado, na Mata Escura, recebeu autorização da justiça para ir ao sepultamento, mas preferiu não comparecer.

O caso

Em depoimento, padrasto da vítima, identificado como Antônio, contou à polícia que na terça-feira, Alex chegou em casa com uma mochila, sem falar com ele ou com a mãe, e foi diretamente para o quarto, depois para a cozinha e, em seguida, saiu novamente. Logo após a saída, o casal ouviu tiros na rua e já encontrou Alex baleado no chão.

A motivação e a autoria do crime são desconhecidas, informou o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) nesta quinta, 10. O crime aconteceu por volta das 18h, na rua Almirante Tamandaré, mesmo local onde ele morava.

Alex foi socorrido pelo padrasto e deu entrada no Hospital do Subúrbio meia hora depois do crime, mas não resistiu aos ferimentos.

Antônio, que confirmou que a vítima era o companheiro de Nem Gorda, contou ainda que Alex estava envolvido no tráfico de drogas e já teve várias passagens pela polícia, sem especificar os crimes pelos quais respondeu.

Ainda segundo depoimentos de familiares e moradores locais, Alex já tinha sofrido uma tentativa de homicídio, quando foi baleado no rosto. Não foi informada a data do caso. A polícia apura todas as informações dadas pelo padrasto.

