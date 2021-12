Corpo de Leonardo Moura é enterrado no Campo Santo

O corpo de Leonardo Moura foi sepultado na manhã desta terça-feira, 12, no cemitério do Campo Santo, na Federação. Ele morreu após ser espancado no bairro do Rio Vermelho depois de sair de uma boate. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens ao produtor de eventos.

"A lembrança que vou guardar dele é a de um menino alegre", falou o pai de Leonardo, Antônio Fernando Fontes Moura. Emocionado, ele ainda reclama da violência. "A revolta também fica pela forma que a vida dele foi ceifada. Leonardo era único e não se fazia eventos em Salvador sem a presença dele".

Leonardo morava com a avó no bairro da Barra e tinha outros quatro irmãos. Sua avó não pode ir ao velório por estar sob efeitos de remédios.

Mortes na Bahia

Luiz Mott, antropólogo e fundador do Grupo Gay da Bahia, que também está no velório, afirma que é um absurdo a Bahia ter números tão altos de violência contra homossexuais. "Em termo de comparação, em São Paulo - que tem uma população quatro vezes maior - aconteceram 25 mortes, aqui com a morte de Léo já são 22", informou.

Familiares afirmam que a morte de Leonardo está relecionado com o crime de homofobia.

adblock ativo