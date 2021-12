Corpo de jovem morto durante assalto no Imbuí é sepultado

O corpo do administrador Felipe Rauta Cabral, 25 anos, morto durante um assalto ocorrido na madrugada de sábado, no Imbuí, foi sepultado neste domingo, 2, no cemitério Jardim da Saudade. De acordo com a polícia, o rapaz havia acabado de estacionar o carro na Rua Alberto Fiúza - onde deixaria a estudante de jornalismo da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Aymée Francine Leite Brito - quando foi abordado por dois criminosos.

Em depoimento na 9ª Delegacia Territorial (Boca do Rio), Aymée, que chegou a ser levada pelos assaltantes - no carro da vítima, um Hyundai HB20 - e depois libertada na altura da Estação Pirajá, contou que Cabral se assustou com a investida criminosa e talvez por isso tenha sido baleado. O administrador foi atingido no tórax e, em seguida, retirado do carro e seu corpo deixado no asfalto.

Filmagem

Imagens das câmeras externas de segurança do edifício onde mora Aymée já foram enviadas à polícia. Segundo um agente de plantão na 9ª DT, na noite de ontem, durante todo o sábado e domingo foram realizadas diligências na tentativa de identificar e capturar os autores do latrocínio - roubo com resultado morte.

A TARDE tentou entrar em contato com os pais da vítima, mas, abalados, preferiram falar com a reportagem em outro momento. Natural do Espírito Santo, Cabral morava em Salvador havia 18 anos e trabalhava na empresa da família. Ele estava com viagem marcada para a Holanda, onde faria um mestrado em administração (MBA).

