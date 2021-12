Corpo de jovem jogado ao mar na Ribeira é sepultado

O corpo de Robson de Jesus Santos Júnior, de 19 anos, foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 7, no Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador. O sepultamento foi marcado pela comoção de familiares e amigos.

O jovem foi jogado ao mar após uma tentativa de estupro, seguido de assalto, dentro de um barco na Praia do Alvejado, no trecho entre os bairros da Ribeira e de Plataforma, na noite de quarta-feira, 5. O corpo só foi localizado na manhã desta sexta, na praia de Plataforma, e reconhecido pelo pai da vítima.

Robson estava com duas mulheres e um homem no momento do ocorrido. Outros dois homens, que já estavam na embarcação, tentaram estuprar as mulheres e, em seguida, roubaram o grupo e jogaram as vítimas no mar. O rapaz, que não sabia nadar, não conseguiu chegar até a praia, da mesma forma que os amigos.

O caso é investigado pela polícia.

