Corpo de jovem é encontrado na praia de São Thomé de Paripe

Familiares e amigos de Islan de Jesus, de 19 anos, viveram momentos de angústia, depois do desaparecimento do jovem, durante um banho de mar, na Praia de Tubarão, Subúrbio Ferroviário de Salvador, no último domingo, 1º. Na manhã desta terça-feira, 3, veio a triste notícia de que o corpo de Islan foi encontrado por um pescador, na praia de São Thomé de Paripe, também no Subúrbio.

De acordo com o Centro Integrado de Comunicação (Cicom), policiais da 19ª CIPM foram acionados e se dirigiram ao local, que fica próximo à rua Benjamin de Souza. A polícia está no local aguardando a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e a remoção do corpo.

Caso

Islan desapareceu no mar quando tentava pegar uma bola, junto com amigos. Um grupo tentou ajudar os outros dois jovens e conseguiu chegar perto de Islan, que se debatia, mas não conseguiu se livrar da correnteza. As buscas pelo jovem começaram ainda no domingo. Ainda não há informações sobre o enterro.

adblock ativo