Corpo de jovem é encontrado enterrado em Salvador

O corpo de um jovem, ainda não identificado, foi encontrado enterrado no bairro de São Caetano, em Salvador, nesta sexta-feira, 25. O jovem, aparentando 20 anos de idade, tinha sinais de cortes na região da cabeça. Ele estava trajando bermuda vermelha e tinha uma pedaço de pano amarrado ao pescoço.

De acordo com informações da polícia, o corpo estava soterrado em uma cova rasa, a uma profundidade de aproximadamente 1,5m, em uma área de difícil acesso no bairro. Unidades da Polícia Civil e Militar estiveram no local, assim como agentes do Departamento Técnico (DPT) e do corpo de bombeiros. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A polícia investiga o caso.

