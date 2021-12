Corpo de jornalista assassinada é sepultado em Salvador

O corpo da jornalista Daniela Bispo dos Santos, 39 anos, foi sepultado na manhã desta quarta-feira, 15, no cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, no bairro da Baixa de Quintas, em Salvador.

Ela foi morta a pedradas na noite da segunda, 13, por Mateus Vilian Alecrim Dourado Araújo, 32, dentro do Edifício Catabas Empresarial, na Av. Tancredo Neves.

Daniela trabalhava no local como atendente do serviço Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos. Mateus foi preso em flagrante na tarde da terça, em Lauro de Freitas. Ele alegou que estava sendo ameaçado pela vítima.

Nesta quarta, durante audiência de custódia, Mateus teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

