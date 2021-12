Corpo de jogador baiano assassinado no Ceará é sepultado em Salvador

O corpo do goleiro baiano Alisson Mateus Moreira, de 17 anos, assassinado a tiros no último sábado, 13, em Fortaleza-CE, foi enterrado por volta das 11h da manhã desta quarta-feira, 17, no Cemitério Quinta dos Lázaros, no bairro da Baixa de Quintas, em Salvador.

Sob clima de forte comoção, cerca de 500 pessoas, entre familiares e amigos, se despediram do atleta, que era natural de Salvador e criado em Plataforma, no subúrbio ferroviário.

Segundo o Floresta Esporte Clube, onde Alisson atuava há três meses, ele foi morto quando chegava na festa que celebraria o acesso do time à Série A do Campeonato Cearense.

Testemunhas relataram que o jogador seguia de carro pelo bairro Vila Manoel Sátiro quando acabou alvejado na cabeça e no ombro. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Inconformados, parentes lamentaram o crime. “Estamos todos chocados. Desde os 7 anos ele vem correndo atrás do objetivo dele. Foi pro Vitória, pro Bahia, pro Fortaleza e depois para o Floresta. Infelizmente, houve esse acontecimento”, emocionou-se Matias Bispo, 69, avô de Alisson.

“Ele era um menino alegre e muito comunicativo”, descreveu a madrinha Camila Naiara, 27.

Admirado por profissionais

Profissionais do futebol que conviveram com Alisson guardarão boas lembranças. “Convidei pra jogar quando ele tinha 11 anos. Era um atleta fenomenal... já ia assinar o primeiro contrato”, descreveu Edelvice Cardoso, 64, presidente de uma escolinha em Mussurunga.

Flávia Mangabeira, assistente social do Vitória, esteve no sepultamento representando o time rubro-negro. “O clube se solidariza à família”.

Roubo seguido de morte

A hipótese de latrocínio [roubo seguido de morte] é investigada pela polícia cearense. Conforme versão de testemunhas, dois homens armados o teriam abordado.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública não respondeu o e-mail enviado pela reportagem.

