Corpo de idoso morto em motel no Costa Azul é enterrado

A médica Ednice Bonness revelou desconhecer o relacionamento entre o irmão, o microempresário Alfons Ludwig Boness, de 72 anos, e a corretora de imóveis Sônia Souza Soares, 74, encontrados mortos na manhã do domingo, 8, em um dos quartos do motel Hashtag, no Costa Azul, em Salvador.

O corpo de Alfons foi enterrado, na tarde desta segunda-feira, 9, no Cemitério do Campo Santo, na Federação. “Nunca vi meu irmão com ela, nunca a levou lá em casa”, reafirmou a senhora. O idoso morava em um prédio no largo da Vitória, na Vitória, com a irmã e um filho.

Segundo Ednice, no sábado Alfons saiu de casa pela manhã para ir ao mercado. “Ele demorou para retornar para casa. Aí achei estranho, liguei várias vezes, mas ele não me atendia. Ele avisava quando ia dormir fora ou demorar”, lembrou a irmã.

Sob anonimato, um amigo do idoso contou que o casal teria se conhecido há algum tempo, durante uma visita a um apartamento que Alfons pretendia alugar. Na ocasião, Sônia era a corretora. “Ele escondia esse relacionamento”, completou o amigo da vítima.

Faca

Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) constataram que Sônia esfaqueou Alfons e depois se matou cortando o pescoço.

O A TARDE não conseguiu contato com a família de Sônia até a publicação desta reportagem.

adblock ativo