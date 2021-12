Corpo de idoso é retirado dos escombros de casarão na Baixa dos Sapateiros

O corpo do idoso José Hunaldo Moura de Carvalho, de 85 anos, foi retirado dos escombros de um dos casarões atingidos por um incêndio de grandes proporções na noite de segunda, 3, na Baixa dos Sapateiros. O resgate do corpo foi realizado nesta quarta-feira, 5, assim como a perícia feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Mesmo após o trabalho do Corpo de Bombeiros durante 25 horas, novos focos de incêndio foram detectados na manhã desta quarta, nos escombros dos imóveis. Os bombeiros ainda estão no local para fazer o rescaldo e resfriamento da estrutura do casarão. Os trabalhos acontecem na rua Ramos de Queiroz, onde os brigadistas tiveram acesso à parte dos fundos dos imóveis atingidos.

Por conta do risco de desabamento, o acesso de veículos à Baixa dos Sapateiros pelo Aquidabã continua bloqueado.

Segundo a Superintendencia de Trânsito de Salvador (Transalvador), os motoristas têm como opção o trajeto entre Vale de Nazaré, a avenida Joana Angélica (Saúde), passando pelo Desterro até o acesso à Ladeira de Santana, que funciona em sentido duplo.

