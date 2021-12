Corpo de idosa é encontrado boiando no Dique do Tororó

O corpo de Judite Caetana da Silva Santos, 79 anos, foi encontrado boiando dentro do Dique do Tororó, por volta das 7h da manhã desta segunda-feira, 27.

A idosa era moradora da rua Trovador, 13-E, no Engenho de Brotas, em Salvador.

As informações da Polícia Militar (PM) são de que Judite teria se suicidado. Ela enfrentava problemas depressivos, com uso de remédios, por conta da perda recente da filha, de acordo com a polícia.

O corpo da vítima foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda perícia.

