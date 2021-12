Corpo de idosa atropelada é removido 4 horas após acidente

O corpo de Marinalva Lopes Requião, de 65 anos, foi removido do local do acidente por volta das 14h desta segunda-feira, 26. A idosa morreu atropelada por volta das 10h desta segunda, na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana. Segundo a Central de Polícia (Centel), o acidente ocorreu nas proximidades do Hospital Geral João Batista Caribé.

Ainda de acordo com a Centel, populares que estavam no local no momento do ocorrido seguraram o motorista, Jailson Melo Costa, e fizeram a denúncia para a polícia através do 190. O corpo da idosa só foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) por volta das 14h, quatro horas depois do ocorrido.

Jailson, que estava a bordo do veículo Focus, cor prata, placa JPS 7906, foi encaminhado para a 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi) para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias do atropelamento.

