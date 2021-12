Corpo de Horácio Brasil será cremado nesta quinta

O último adeus a Horácio Brasil, ex-superintendente do Steps (Sindicato das Empresas de Ônibus) e ex-secretário de Transportes Urbanos de Salvador, será nesta quinta, 14, no cemitério Jardim da Saudade, em Campinas de Brotas.

A cerimônia de despedida tem previsão para iniciar às 10h, na capela F, seguida da cremação. Horácio morreu aos 68 anos, no início da tarde desta terça, 12, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele lutava, há quatro meses, contra um câncer no fígado.

