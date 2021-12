Corpo de homem que caiu em vala é achado

O corpo de José Maria de Moura Júnior, de 34 anos, que caiu em uma vala e desapareceu na segunda-feira, 16, foi encontrado nesta quinta-feira, 19, em um bueiro da Avenida Centenário na Barra.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas à região, que fica próxima ao Shopping Barra, para realizar o resgate do corpo.

José Maria desapareceu próximo ao Centro Médico do Vale, na avenida Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela. Segundo Egom Luiz, 27, o irmão dele caiu no córrego depois que escorregou quando voltava do carnaval. "Era entre 5h e 6 h da manhã e caía uma chuva torrencial. Ele caiu e a água o levou na mesma hora", disse.

