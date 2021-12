Corpo de homem ferido em explosão no Comércio está no IML

Morreu no início da manhã deste domingo, 20, Reginaldo Borges Maciel, de 49 anos, um dos três trabalhadores feridos na explosão da subestação da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) no Edifício Bradesco, no Comércio, na última quinta-feira, 15. Ele era funcionário da Araújo Abreu, empresa terceirizada que presta serviço ao banco, e estava internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, segundo posto da Polícia Militar do HGE. A família aguarda a liberação do corpo para poder realizar o sepultamento.



Ainda não há informações de quando e onde será o enterro de Reginaldo.

Explosão - A explosão ocorreu em um gerador da agência do Bradesco, localizado na Avenida Estados Unidos, no bairro Comércio, em Salvador, e deixou outras três pessoas feridas. Além de Reginaldo, dois funcionários da Coelba foram levados para o Hospital da Sagrada Família. Não há informações sobre o estado de saúde deles. O acidente aconteceu quando eles faziam manutenção do equipamento, no subsolo da unidade. Nenhum bancário foi atingido.

O gerente administrativo do Bradesco, Bruno Freire, contou que a manutenção é feita mensalmente e ainda não se sabe o motivo da explosão. A perícia está sendo feita para apurar as causas.

Por conta do imprevisto, áreas adjacentes ao banco ficaram sem energia, a exemplo da agência do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e do INSS Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os diretores do Sindicato da Bahia e da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe estiveram no local para obter informações e aguardam o laudo da perícia para saber o que motivou a explosão.

