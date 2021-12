Corpo de homem é encontrado no Dique do Tororó

O corpo de um homem foi encontrado no Dique do Tororó por volta das 10h deste sábado, 19. O cadáver foi encontrado por pessoas que passavam pelo local nesta manhã.

Agentes do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros receberam a notificação e já fez a remoção do corpo. A polícia investiga a causa da morte da vítima, que ainda não teve a identidade revelada.

