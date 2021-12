Corpo de homem é encontrado na praia do Farol da Barra

O corpo de um homem foi encontrado na praia do Farol da Barra na manhã deste sábado, 8, por volta das 8h30. A vítima foi identificada como Antônio Carlos Filho, de 52 anos.

Não há marcas de violência no corpo dele e os bombeiros suspeitam que ele tenha morrido afogado. Contudo, não há testemunhas do momento que Antônio Carlos entrou no mar, nem registro do desaparecimento dele.

Ele estava usando uma tornozeleira, o que levanta a hipótese de que estava jogando bola antes de entrar no mar. Apesar de amigos e familiares não terem sido localizados, o corpo de Antônio Carlos foi identificado porque ele estava transportando a identidade dentro de um saco plástico que foi encontrado junto com ele.

Segundo os bombeiros, ele era morador da região.

