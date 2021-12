Corpo de homem é encontrado na praia de Piatã

O corpo de um homem foi encontrado na praia de Piatã, próximo ao Supermercado Atakarejo, na avenida Octávio Mangabeira, na manhã desta quinta-feira, 13.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), por volta das 6h30, o corpo da vítima foi visto no mar por pessoas que passavam no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Marítimo da Polícia Militar (Gmar) foram acionadas para resgatar o corpo. Ainda não há mais detalhes sobre o caso.

