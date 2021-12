Corpo de homem é encontrado em container na Liberdade

O corpo de um homem foi encontrado, no final da manhã desta quinta-feira, 5, dentro de um container na rua Cyrilo Gonçalves de Oliveira, no bairro da Liberdade.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima foi encontrada atrás do Abrigo do Povo.

Segundo informações da Polícia Civil, o indivíduo estava com os pés e os pulsos amarrados por fita plástica e arames e seis perfurações de arma de fogo.

Ainda não foi feito o reconhecimento do corpo.

adblock ativo