Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó

O corpo de um homem foi encontrado boiando na manhã desta quarta-feira, 9, no Dique do Tororó, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o chamado foi feito por moradores da região que avistaram o corpo por volta das 9h30.



Equipes do grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para fazer a retirada do corpo, encontrado próximo ao píer, no sentido da avenida Bonocô. A 6ª Delegacia Territorial de Brotas investiga o caso. Não há mais detalhes sobre a vítima.

