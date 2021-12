Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó

Um corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas do Dique do Tororó, em Salvador, no início da noite desta quinta-feira, 1º. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

Uma pessoa teria entrado em contato com os bombeiros, informando que havia um corpo no local. Segundo informações preliminares, o homem teria se afogado.

O Grupamento de Bombeiros Militar está no local e o corpo será removido ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo