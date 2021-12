Corpo de homem é encontrado boiando na praia do Rio Vermelho

O corpo de um homem foi encontrado boiando na praia do Rio Vermelho, na altura da Igreja de Sant'Ana e da Casa de Iemanjá, em Salvador, por volta das 4h deste domingo, 5.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a suspeita é que a morte tenha sido causada por um afogamento ocorrido no sábado, 4.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso será investigado pela Polícia Civil. A vítima ainda não foi identificada.

