Corpo de homem é achado ao lado de containers de lixo na Bonocô

O corpo de um homem foi encontrado ao lado de containers de lixo na manhã desta terça-feira, 15, na avenida Bonocô, em Salvador, próximo à loja Le Biscuit.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o corpo foi achado por volta das 10h50. O homem estava descalço e trajando uma calça jeans e uma camisa clara. Ele estava sem documentação.

Policiais civis e da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estão no local. Segundo a perícia, foram encontrados dez marcas de perfuração de balas no corpo, principalmente na cabeça e no abdômen.

Inicialmente, a Stelecom tinha informado que o homem teria sido baleado na avenida. Esta informação, no entanto, ainda não foi confirmada.

Policiais acompanham remoção do corpo (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

