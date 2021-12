Corpo de homem desaparecido na Lagoa do Abaeté é encontrado

O corpo de Carlos José Joaquim de Santana, 48 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 23 , após ter desaparecido no fim de semana ao entrar na Lagoa do Abaeté, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Segundo a Central de Polícia, foi informado, por volta das 14h, que o corpo apareceu e estava na margem da lagoa. A polícia informou que o Corpo de Bombeiros já retirou a vítima da água e aguarda o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) fazer a remoção do corpo do local. A vítima será encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), onde será feita perícia.

Ainda de acordo com a polícia, pessoas próximas à vítima relataram que Carlos tinha epilepsia e também era alcoólatra, podendo ser esse o motivo de o homem ter entrado na lagoa e se afogado. A 12ª delegacia, em Itapuã, investiga o caso.

adblock ativo