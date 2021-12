Corpo de homem desaparecido é encontrado no Dique do Tororó

O corpo de Carlos Alberto de Oliveira, 29 anos, foi encontrado nesta sexta-feira, 30, no Dique do Tororó. Ele foi encontrado por pescadores e os Bombeiros fizeram a remoção do corpo.

Familiares informaram que Carlos Alberto morava no Conjunto Viver Melhor, no bairro do Ogunjá e estava desaparecido desde a terça-feira, 27. A Polícia Militar está no local e aguarda a chegada da Polícia Técnica para a perícia.

