Corpo de Gilberto Farias será cremado nesta sexta-feira

O corpo do empresário Carlos Gilberto Cavalcante Farias, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), será cremado nesta sexta-feira, 7, às 11h30, em cerimônia restrita à família no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Gilberto Farias morreu na quarta, 5, vítima de infecção, após ter sido submetido a cirurgia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Todos da família compareceram ao velório, realizado na sede da Fieb, na capital baiana. nesta quinta, 6, "mas muitos amigos tiveram dificuldades para encontrar voos em Maceió", ressaltou o irmão Luiz Romero Farias. Segundo ele, atendendo a um pedido do líder empresarial, parte das cinzas ficará na Bahia.

"A outra parte, estamos querendo levar para Alagoas para fazer uma cerimônia com os amigos de lá na missa de 7º dia, até porque, embora amasse muito a Bahia, ele nunca perdeu as raízes com a família de Alagoas", disse Romero Farias, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores.

Durante a cerimônia, amigos, autoridades, políticos e empresários confortaram a família, voltando a ressaltar 'a grande perda do amigo e do atuante líder empresarial'. "Será difícil ainda encontrar alguém à altura que represente tão bem o setor sucroalcooleiro nacionalmente", lamentou o diretor da CNI, José Carlos Lyra. O empresário alagoano, que foi amigo de Gilberto Farias desde a infância, representou, por sua vez nesta quinta, o presidente da entidade, Robson Braga.

