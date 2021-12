Corpo de fundador do Malê Debalê é enterrado em Itapuã

O corpo do ex-presidente e fundador do bloco afro Malê Debalê, Ubirajara Fernandes Lopes de Souza, é enterrado nesta segunda-feira, 13, no Cemitério Municipal de Itapuã, em Salvador. Bira de Malê, como era popularmente conhecido, morreu neste sábado, 11, às 21 horas, em decorrência de uma hemorragia interna.

Segundo o atual vice-presidente do bloco, Miguel Arcanjo, Bira estava internado há vinte dias no Hospital Alayde Costa, no Alto da Terezinha. No recorrer do internamento, o quadro clínico dele se agravou e ele veio a óbito. O corpo dele foi velado neste domingo, na sede do bloco, no Abaeté.

Após o velório, o corpo dele saiu em um cortejo com flores e toque de tambor. Músicas compostas pelo ex-presidente do bloco marcaram a despedida.

Ubirajara deixa seis filhos e uma trajetória marcada por grandes lutas pela cultura afro-brasileira. Confira a nota de pesar publicada pelo bloco no Facebook.

adblock ativo