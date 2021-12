Corpo de Edivaldo Boaventura é velado no Jardim da Saudade

O corpo do professor, escritor e ex-diretor-geral do Jornal A TARDE, Edivaldo Boaventura, é velado na manhã desta quinta-feira, 23, no Jardim da Saudade, em Brotas.

Amigos e familiares se despedem do imortal da Academia de Letras da Bahia (ALB), que morreu na madrugada desta quarta, 22, aos 84 anos.

O educador, destacado por sua contribuição para o desenvolvimento da educação e da cultura na Bahia, morreu após complicações decorrentes de uma cirurgia cardíaca.

O corpo dele será sepultado às 15h, no mesmo cemitério onde é velado. Meia hora antes, haverá uma missa para que as pessoas possam dar o último adeus ao "mestre de várias gerações", como era reconhecido.

A morte do professor, que também era membro da Academia de Ciências da Bahia e de Lisboa, foi lamentada por intelectuais e autoridades políticas, como o governador da Bahia Rui Costa e o prefeito de Salvador ACM Neto.

"Sem dúvida, o legado de Boaventura continuará sendo fonte de inspiração para quem considera a educação o principal elemento de transformação da nossa sociedade”, afirmou o governador.

O prefeito, por sua vez, destacou que "na educação, na literatura, na cultura e no jornalismo, Edivaldo Boaventura contribuiu para o debate de ideias em nosso Estado".

