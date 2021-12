Corpo de comerciante morto em acidente no mar é enterrado

O corpo do comerciante Pedro Carvalho Santana, de 37 anos, morto em uma colisão envolvendo duas motos aquáticas na região da Ribeira, foi enterrado na tarde deste domingo, 8, por volta das 16h30, no cemitério Campo Santo, na Federação, em Salvador. Emocionados, os familiares e amigos de Pedro, que estavam presentes na cerimônia, não quiseram falar com a imprensa.

Horas antes do sepultamento, o amigo da vítima há mais de 20 anos, Cristiano Tinoco, 41, disse que a família vai pedir à Polícia Civil que instaure um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. "Os familiares querem uma investigação para saber por que a outra parte envolvida no acidente fugiu sem prestar socorro", afirmou.

Segundo informações de agentes da 3ª Delegacia Territorial (Bonfim), o condutor da outra motonáutica seria um homem de prenome Nilson, que teria deixado a cena do acidente, com uma mulher na garupa, sem prestar socorro à vítima.

Conforme o amigo, Pedro voltava de uma festa - realizada no Museu Prime Day, enseada do Museu Wanderley de Pinto, em frente ao Oratório de Ilha de Maré, área da Baía de Todos-os-Santos, em Candeias (Grande Salvador) - , sem beber, quando o condutor do outro veículo teria pedido a ele para dar carona a uma mulher de prenome Cláudia.

"Pedro voltava sozinho da festa, mas não bebeu por que, inclusive, havia tomado medicação no dia do acidente", contou Tinoco. "No caminho, foi abordado por Nilson, que estava com duas mulheres na garupa e pediu a ele que levasse uma", acrescentou.

De acordo com ele, Pedro morava no bairro da Caixa D'Água, era casado e, além da mulher, deixou uma filha de 18 anos.

Experiência

Conforme o amigo, Pedro era um piloto experiente, com habilitação náutica do tipo arrais-amador, apto a conduzir embarcações de pequeno porte. A informação foi confirmada pelo gerente do galpão Guarderia Beira-Mar, Wagner Souza, onde Pedro costumava guardar a motonáutica dele.

Segundo o gerente, era por volta das 14h30 de sábado, quando Pedro esteve no local para retirar o veículo rumo à festa. Ainda de acordo com Souza, a colisão entre os veículos arrancou o capô e danificou os retrovisores da motonáutica de Pedro.

"Era uma pessoa experiente, com mais de 15 anos de navegação, que sempre zelou pela segurança", afirmou o gerente.

Investigação

Segundo informações da assessoria de comunicação da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), esse foi o primeiro acidente envolvendo motonáutica em 2015. No ano passado, segundo a nota enviada pela Capitania, houve dois acidentes.

De acordo com a nota, um inquérito para apurar o ocorrido já foi instaurado, com prazo de conclusão para 90 dias. Ainda de acordo com a nota, o condutor que sobreviveu ao acidente já foi identificado e será notificado a prestar esclarecimentos sobre a colisão.

Segundo a nota, ambos os condutores estavam habilitados para pilotar motonáutica. A embarcação "Luta e Fé", pilotada por Pedro, está regularmente inscrita na CPBA. Enquanto a outra embarcação, "Leos", registrada em São Paulo, está em processo de transferência para a Bahia.

*Colaborou Euzeni Daltro

