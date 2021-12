Corpo de Claudelino Miranda é sepultado no Jardim da Saudade

O corpo do assessor e promotor de eventos Claudelino Miranda foi sepultado por volta das 11h30 desta quarta-feira, 19, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. Ele morreu na manhã de terça, 18, aos 90 anos, e a causa ainda não foi revelada.

Estiveram presentes na cerimônia familiares e amigos do meio político, dentre eles o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa e o deputado estadual Marcelo Nilo, e figuras públicas como o presidente da Associação Baiana de Imprensa (ABI), Antonio Walter Pinheiro, e o presidente do Instituto Geográfico Brasileiro da Bahia Eduardo Morais de Prestes.

Na política, Claudelino atuou como assessor do ex-prefeito Mário Kertész e atualmente fazia a mesma função no mandato do vereador Edvaldo Brito." Este foi o registro de pesar mais triste que já fiz, de um companheiro que me acompanhou por 40 anos de vida pública, desde que fui prefeito de Salvador”, disse Edvaldo em nota na terça, 18, ao saber da morte do amigo.

Claudelino também acumula no currículo assessorias ao ex-governador baiano e ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Juracy Magalhães, e ao senador Jutahy Magalhães.

