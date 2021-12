Corpo de Bombeiros recebe 31 novas viaturas

Uma cerimônia no Jardim dos Namorados marcou na manhã desta segunda-feira, 15, a entrega de 31 viaturas ao Corpo de Bombeiros, que serão utilizadas para salvamento, comando avançado, atendimento e buscas.

A entrega foi realizada pelo governador Jaques Wagner e pelo secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa.

No total, o governo comprou 62 veículos, contando com um investimento de R$ 17,3 milhões. Entre eles estão 14 auto bomba tanque, 14 auto busca e salvamento, 15 auto rápido, 15 veículos para suporte avançado, três auto produto perigoso leve e um auto posto de comando avançado.

As outras 31 viaturas chegarão até o final deste mês e serão distribuídas entre Salvador, Região Metropolitana e outros 15 municípios do interior do estado, como Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Cachoeira, Alagoinhas e Vitória da Conquista.

A ação, que integra o programa estadual Pacto pela Vida, tem o objetivo de fortalecer e modernizar o trabalho da polícia baiana, proporcionando mais segurança para a população.

