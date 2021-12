Corpo de Bombeiros da Bahia forma primeira turma sargentos

Setenta e dois soldados do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) receberam o título de sargento pela instituição na sexta-feira, 28. Todos os formandos fizeram parte da primeira turma de bombeiros no ano de 1997. A cerimônia aconteceu no Centro de Formação de Formação e Aperfeiçoamento do Praças (Cefap), em Simões Filho.

Com aulas práticas e teóricas, o curso para a ascensão de cargo teve duração de cinco meses. A formação visava desenvolver os alunos em atividades do dia a dia e tomada rápida de decisões.

“Esse é o primeiro curso de formação de sargentos genuinamente bombeiros, o que me deixa ainda mais orgulhoso. Coordenei o curso, na época eu era major, quando esses homens e mulheres, ainda muito jovens, chegaram aqui, iniciando a vida profissional”, ressaltou o comandante-geral do CBMBA, coronel Francisco Telles.

Familiares e amigos também participaram da celebração. O certificado foi recebido pelas mãos dos padrinhos e madrinhas dos militares.

