Corpo de Bombeiros controla incêndio em condomínio em São Marcos

Um incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), na madrugada desta quarta-feira, 6, no condomínio Morada do Campo, no bairro de São Marcos, em Salvador.

De acordo com o órgão, o fogo começou na cozinha de um apartamento, localizado no segundo andar do conjunto. Ainda conforme o CBM, o incêndio foi debelado antes que se espalhasse pelos outros cômodos da residência.

Ninguém ficou ferido durante a ação.

